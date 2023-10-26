شكرا لقرائتكم خبر عن غموض حول موقف نجم الأهلي من مباراة الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بمضيفه الهلال، مساء الجمعة، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الفريق الأول الكروي بنادي الهلال على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، يوم الجمعة عند تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

الغموض يسيطر على موقف ماكسيمان من مباراة الهلال

ويحيط الغموض بموقف الفرنسي سانت ماكسيمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من اللحاق بمباراة الكلاسيكو أمام الهلال في دوري روشن السعودي، والمقرر إقامتها بعد غدٍ الجمعة.

وتعرض سانت ماكسيمان للإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه الماضية أمام الوحدة في دوري روشن، والتي كسبها الراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأوضح صحيفة “الرياضية” السعودية بإن إصابة المفصل تهدد لحاق الفرنسي سانت ماكسيمان بمباراة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال.

واضافت الصحيفة السعودية إن النجم الفرنسي يخضع حاليًا لجلستين علاجيتين يوميًا، صباحية ومسائية من أجل اللحاق بمواجهة الكلاسيكو.

وأشارت الصحيفة إلى أن سانت ماكسيمان يعاني من تورم حول المفصل، ويحاولُ الجهاز الطبي في النادي تخفيفه بقدر المستطاع قبل مواجهة الهلال

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، أي بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الرابع.

