معلمة تروي تفاصيل اكتشافها صدفة زواج صديقتها بالسر من زوج جارتها

روت معلمة قصة مدهشة عن اكتشافها صدفة زواج صديقتها بالسر من زوج جارتها في الحي. وفقًا للمعلمة، تجتمع هي وثلاث صديقات لها بانتظام، وتتمتع علاقتهن بالقوة والترابط، وجميعهن متزوجات.

وأشارت المعلمة إلى أن إحدى صديقاتها تظل غامضة ولا تتحدث عن زوجها أمامهن، وهو الأمر الذي يحترمنه بشكل كبير.

وفي يوم من الأيام، اضطرت المعلمة لمغادرة اجتماع صديقاتها مبكرًا بسبب مرض ابنها. وأثناء خروجها، صادفت إحدى صديقاتها وهي تصل متأخرة، ولم يكن يقوم بتوصيلها للمكان سوى زوج جارتها في الحي، الذي يعد أيضًا زوجًا لإحدى صديقاتها في القروب الذي يجتمعن فيه.

وصفت المعلمة رد فعلها عندما شاهدت صديقتها تنزل من سيارة زوج جارتها، حيث قالت: “انصدمت وانجنيت وعلى الفور اتصلت بها وسألتها كيف جئتِ مع بوفلان؟”، فأجابتها صديقتها قائلة: “متزوجني بالسر ولا تخربين بيتي ولا بيتها”.