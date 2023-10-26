مرور جازان يضبط قائد مركبة نقل نساء في صندوق دتسن

ضبط مرور منطقة جازان قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو لفرقة شعبية نسائية تضرب الدفوف أثناء جلوسها بصندوق دتسن في زفة عروسين بمحافظة أبو عريش.

وتم حجز المركبة وإحالة قائدها إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه، والتي تشمل غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال وحجز المركبة لمدة 30 يومًا.

وأوضح المرور أن قائد المركبة ارتكب مخالفتين مروريتين، الأولى هي نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم، والثانية هي قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف. وأكد المرور على ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية حفاظًا على السلامة العامة.