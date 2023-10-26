وداعا للشيخوخة.. عشبة جهنمية بسعر التراب لكنها خارقة وتعيد شبابك حتى لو كنت بعمر 70 سنة

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عدن - ياسمين التهامي -

تُعتبر بذور الكتان من أقدم المحاصيل المزروعة في التاريخ الزراعي البشري، وهي تحمل الاسم العلمي Linum usitatissimum. تنتمي بذور الكتان إلى عائلة الكتانيات (Linaceae) وتنمو كنبات عشبي. يُعتقد أنها نمت لأول مرة في مناطق آسيا الوسطى والشرق الأوسط. تتميز بذور الكتان بقيمتها الغذائية العالية والعديد من الفوائد الصحية التي تقدمها، وتُعتبر جزءًا هامًا من النظام الغذائي للكثيرين. يمكن تناولها مطحونة أو كاملة، ويمكن إضافتها إلى مجموعة متنوعة من الوصفات الغذائية لزيادة قيمتها الغذائية.

بذور الكتان تحتوي على العديد من المركبات الغذائية والفوائد الصحية، ويمكن استخدامها للعناية بالبشرة. يمكنك صنع ماسك بذور الكتان للبشرة باستخدام المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان الطازجة. ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز.

لتحضير الماسك، ابدأي بطحن بذور الكتان إذا كانت غير مطحونة بالفعل. يمكنك استخدام مطحنة قهوة أو مطحنة توابل لهذا الغرض. في وعاء صغير، امزجي بذور الكتان المطحونة مع العسل وزيت جوز الهند أو زيت اللوز. استخدمي أصابعك لفرك هذا المزيج بلطف على وجهك وعنقك، وكأنك تقومين بتدليكه. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ليجف على بشرتك. بعد ذلك، اغسلي وجهك بلطف بالماء الدافئ وقومي بتجفيفه بلطف باستخدام منشفة ناعمة. يمكن تكرار هذا العلاج مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تحتوي بذور الكتان على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة البشرة. فمثلاً، تحتوي على فيتامين E الذي يساهم في ترطيب البشرة وحمايتها من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. كما تحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية التي تعمل على ترميم البشرة وتحسين مرونتها.

من ناحية أخرى، يعتبر العسل مرطباً طبيعياً فعالاً للبشرة. فهو يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا التي تساعد في محاربة البثور والحبوب. كما يعمل على تهدئة البشرة المتهيجة وتنقيتها من السموم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون زيت جوز الهند أو زيت اللوز مفيداً لتغذية وتنعيم البشرة. فهما يحتويان على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تجديد خلايا البشرة وتحسين مرونتها. كما يعملان على ترطيب البشرة ومنحها مظهراً صحياً ونضراً.