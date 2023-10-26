شكرا لمتابعة خبر عن التعاون الإسلامي: هجوم إسرائيل على غوتيريش ابتزاز سياسي مرفوض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نددت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات هجوم إسرائيل «قوة الاحتلال غير الأخلاقي وغير القانوني» ،على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، خلال خطابه أمس أمام مجلس الأمن الدولي .

ووصفت هجوم إسرائيل ، بأنه ابتزازًا سياسياً تمارسه ضد منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام.

وقد نوهت المنظمة بخطاب الأمين العام ، مؤكدة أنه ينسجم مع واجباته ومسؤولياته المتسقة مع القانون الدولي والإنساني، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

كما عبرت المنظمة عن تقديرها الكبير للأمين العام ولدور أجهزة الأمم المتحدة وجهودها الحثيثة على جميع المستويات لوضع حد لجرائم الحرب التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته .