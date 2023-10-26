انت الان تتابع النفط يرتفع 2% مدعوماً بمخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 9:15 مساءً

ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة، الأربعاء، مدعومة بالمخاوف من الصراع في الشرق الأوسط، لكن المكاسب قلصها ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية والتوقعات الاقتصادية القاتمة في أوروبا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.06 دولار أي 2.34 بالمئة إلى 89.14 دولاراً للبرميل عند التسوية. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.65 دولار، أي 1.97 بالمئة، إلى 85.39 دولاراً للبرميل عند التسوية. وفي التفاصيل، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 421.1 مليون برميل، متجاوزة زيادة قدرها 240 ألف برميل توقعها محللون في استطلاع لوكالة رويترز. وأظهرت بيانات للبنك المركزي الأوروبي أمس أن الإقراض المصرفي في منطقة اليورو قد توقف تقريباً الشهر الماضي، مما يقدم دليلاً إضافياً على أن الكتلة التي تضم 20 دولة على شفا حالة ركود، وفقاً لسكاي نيوز عربية. ويحصل الطلب على الخام على دفعة من أكبر مستورد للنفط في العالم، الصين التي وافقت على مشروع قانون لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) والسماح للحكومات المحلية بإصدار ديون جديدة من حصتها لعام 2024 لتعزيز الاقتصاد. لكن بكين اتخذت أيضاً خطوات قد تقلص الطلب على النفط الخام، مثل وضع سقف لطاقة تكرير النفط عند مليار طن بحلول عام 2025 لتيسير عمل قطاعها الضخم في معالجة النفط والحد من انبعاثات الكربون.

كانت هذه تفاصيل خبر النفط يرتفع 2% مدعوماً بمخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.