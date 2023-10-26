تراند اليوم : شاهد: بايدن يهدد المرشد الإيراني "آية الله " برد أمريكي محتمل ويطالبه بالاستعداد

صحيفة الخليج 365: دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن المرشد الإيراني علي خامنئي في حال استمرت الهجمات على القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، الاستعداد لرد أمريكي محتمل.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز: "يتعين على إيران أن تكون مستعدة لرد أمريكي محتمل في حال استمرت الهجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط من قبل الجماعات المدعومة من طهران.