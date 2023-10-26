تراند اليوم : شاهد.. تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل التجهيزات الأخيرة لموسم الرياض.. ويعلن عن مسابقة جائزتها تتجاوز 3 ملايين ريال

صحيفة الخليج 365 : كشف رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، تفاصيل التجهيزات الأخيرة لانطلاق فعاليات موسم الرياض.
حفلة بث مباشر
وقال خلال مقطع فيديو : "منصة ويبوك، تم إطلاقها قبل يومين ومفترض الجميع يسجلون في هذه المنصة، لأنها ستكون الوحيدة التي يتم خلالها تداول التذاكر والحجوزات".
وتابع:" سيتم بث حفلة غنائية على المنصة، للفنانة إليسا وتامر عاشور، وغدا حفلة للفنان محمد عبده وأصالة"، مشيرا إلى أن الحفلتين هدية للمشتركين في المنصة.
وأردف:" اليوم نطرح الدفعة الأخيرة من تذاكر الملاكمة، أتمنى من يريد أن يحضر نزال الملاكمة يدخل المنصة ويشتري التذاكر".
مباراة الملاكمة
وأضاف :" موسم الرياض سينطلق يوم السبت القادم 28 أكتوبر، وسيكون هناك مفاجآت كثيرة"، لافتا إلى أن مباراة الملاكمة بين فيوري وإنجانو في موسم الرياض ستذاع على منصة" إس تي سي تي في و "ويبوك" باشتراكات رمزية لجميع الجماهير".
مسابقة