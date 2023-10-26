تراند اليوم : شاهد.. تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل التجهيزات الأخيرة لموسم الرياض.. ويعلن عن مسابقة جائزتها تتجاوز 3 ملايين ريال

صحيفة الخليج 365 : كشف رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، تفاصيل التجهيزات الأخيرة لانطلاق فعاليات موسم الرياض.

حفلة بث مباشر وقال خلال مقطع فيديو : "منصة ويبوك، تم إطلاقها قبل يومين ومفترض الجميع يسجلون في هذه المنصة، لأنها ستكون الوحيدة التي يتم خلالها تداول التذاكر والحجوزات".

وتابع:" سيتم بث حفلة غنائية على المنصة، للفنانة إليسا وتامر عاشور، وغدا حفلة للفنان محمد عبده وأصالة"، مشيرا إلى أن الحفلتين هدية للمشتركين في المنصة.

وأردف:" اليوم نطرح الدفعة الأخيرة من تذاكر الملاكمة، أتمنى من يريد أن يحضر نزال الملاكمة يدخل المنصة ويشتري التذاكر".

مباراة الملاكمة وأضاف :" موسم الرياض سينطلق يوم السبت القادم 28 أكتوبر، وسيكون هناك مفاجآت كثيرة"، لافتا إلى أن مباراة الملاكمة بين فيوري وإنجانو في موسم الرياض ستذاع على منصة" إس تي سي تي في و "ويبوك" باشتراكات رمزية لجميع الجماهير".

ولفت إلى طرح مسابقتين، الأولى تصوير الملاكمين ورفع ذلك على الهاشتاقات وتصل الجائزة إلى 187 ألف ريال ما يعادل 50 ألف دولار، والثانية توقعات لنتيجة الملاكمة وكيف ستنتهي سواء بالضربة القاضية أو النقاط أو الانسحاب والجائزة تصل إلى 375 ألف ريال ما يعادل 100 ألف دولار. مسابقة

واختتم:" قطار الموسم ماشي وسريع، وكلكم معزومين تركبون فيه، نوصل إلى السعادة، ويوم السبت نفرح كلنا بافتتاح الموسم"، مضيفا أن هناك مسابقة سيتم إطلاقها يوم 7 نوفمبر ستكون الأكبر على مستوى المسابقات في المملكة وجائزتها أكثر من 3 ملايين ريال و750 ألف ريال، حوالي مليون دولار للمركز الأول.