"الأرصاد" ينبه: أمطار متوسطة وغزيرة تشمل هذه المناطق حتى نهاية الأسبوع

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 9:41 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة وغزيرة ابتداءً من غدٍ إلى الثلاثاء المقبل على مناطق المملكة، تشمل المدن الساحلية للبحر الأحمر مصحوبة برياح نشطة تزيد عن 60 كم/ساعة وجريان السيول وتساقط البرد. وفي التفاصيل، تشهد مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك والجوف هطول أمطار متوسطة وغزيرة ابتداء من غدٍ يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد. وتتأثر مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض ونجران بأمطار متوسطة إلى خفيفة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار. وأوضح المركز أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار حالة هطول الأمطار على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع القادم، وسيتم العمل على تحديث تقارير الأحوال الجوية عند وجود أي مستجدات أو تغير في التوقعات. ويعمل المركز على التنسيق المتواصل مع جميع القطاعات المعنية للتعامل ميدانياً مع الحالات المطرية، مهيباً بالجميع متابعة معلومات الطقس عبر خدماته الاتصالية وقنواته الإعلامية واتّباع تعليمات الجهات المعنية.

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