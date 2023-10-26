شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأيام القادمة.. أمطار متباينة الشدة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار متوسطة وغزيرة ابتداء من غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل، على مناطق المملكة، تشمل المدن الساحلية للبحر الأحمر، مصحوبة برياح نشطة السرعة تزيد عن 60 كم/ساعة، وجريان السيول وتساقط البرد.

وتشهد مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف، هطول أمطار متوسطة وغزيرة، ابتداء من الجمعة، يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، مع جريان السيول وتساقط البرد.

فيما تتأثر مناطق الحدود الشمالية والقصيم والرياض ونجران بأمطار متوسطة إلى خفيفة، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار.

التوقعات الأولية

وأوضح المركز أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار حالة هطول الأمطار على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع المقبل، وسيجري العمل على تحديث تقارير الأحوال الجوية عند وجود أي مستجدات أو تغير في التوقعات.

كما يعمل المركز على التنسيق المتواصل مع القطاعات المعنية للتعامل ميدانيًا مع الحالات المطرية.

وأهاب المركز بالجميع متابعة معلومات الطقس عبر خدماته الاتصالية وقنواته الإعلامية، واتباع تعليمات الجهات المعنية.