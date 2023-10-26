شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. إحباط تهريب مواد مخدرة في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب 244 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

القبض على مخالف في وادي الدواسر

وألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة وادي الدواسر في منطقة الرياض، القبض على مواطن لترويجه بمركبته 5 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءت النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

إحباط مكافحة المخدرات في عسير

كما ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن في منطقة عسير، لترويجهما 144 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.