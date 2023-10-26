شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الفتاة المحجبة هي إبنة الفنان السعودي “طلال مداح”.. جمالها فاق التوقعات وخطفت الأنظار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

وردت إخلاص على كلام الفنان محمد عبده الذي سخر فيه من والدها واتهمه بسرقة لحن أشهر أغانيه الوطنية “وطني الحبيب”، من أغنية يمنية قديمة بعنوان “من يحب وطنه عليه أن يقدم له أفضل ما لديه”.

وقالت اخلاص طلال مداح في منشور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي: “عديم الود يظهر ما يخفيه الزمن مهما تحداه”.



وتتميز إخلاص طلال المداح بشخصية قوية وكاريزما، وترتدي الحجاب، ونادراً ما تظهر على وسائل الإعلام أو تشارك صورها عبر السوشيال ميديا.

تكريم طلال المداحآ ومؤخراً تم تكريم الفنان طلال المداح في اطار فعاليات”رواد الخليج”، وتسلمت ابنته إخلاص درع التكريم.

وتحدثت إخلاص ، عن تكريم والدها بعد 20 عامًا من وفاته، مشيرة إلى أن هذا التكريم أسعد عائلتها وجعلتهم يشعرون بالفخر.

وتفصيلاً، قالت “إخلاص” في حديثها: “بالنسبة للتكريم شئ يثلج الصدر ويسبب لنا السعادة تكريم الوالد بعد 20 عامًا من وفاته وعطاء الناس بالدعاء له وحضرت التكريم بالنيابة عن أهلى وكان شئ مشرف”، بحسب برنامج “سيدتي”.

وعن اعتراض العائلة عن مسلسل السيرة الذاتية لطلال المداح، أضافت: “طلال مداح ظاهرة وعتب الجمهور على أبنائه سوء فهم.. وتم وقف العمل على المسلسل لأن بعض بنود العقد ما ظبطت وووقفنا موضع المسلسل حتى يتم جدولة أو اتخاذ قرار آخر وليس لأننا معترضين على السيرة الذاتية”.

تصدر مؤخراً إسم “إخلاص”، إبنة الفنانة السعودي طلال المداح، خصوصاً بعد ظهورها على السوشيال ميديا للدفاع عن والدها والرد على الفنان محمد عبده الذي انتقص منه في إحدى المقابلات التلفزيونية.