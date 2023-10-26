تراند اليوم : شاهد: باحث في ما وراء الطبيعة يكشف عن طريقة لإغاظة الشيطان.. ويوضح كيف يوسوس للإنسان

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في ما وراء الطبيعة عبد الرحمن الزحيفي، عن طريقة لإغاظة الشيطان، وكيفية تخاطره معك.

وقال الزحيفي، خلال مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "تيك توك":"الأصوات التي قد يسمعها البعض تخبره عن أمر، ومصدر الأصوات هذي وش هذا المصدر".

وأضاف:" الشيطان يعني ما يجي قدامك ويتكلم وتشوف شفايفه وهو بيتكلم، الشيطان يوسوس والوسوسة في العلم هي التخاطر ويتخاطر معك".

وأكمل:" الشيطان عنده قدرة على إنه يملي عليك شيء وأنت لا تقدر أن تملي عليه شيء وأنت مستقبل فقط وليس مرسل"، مشيرا: إذا استعذت بالله، خلاص موضوع الشيطان هذا راح ولا يكفي أن تستعيذ من الشيطان بل وقف العمل اللي أنت قاعد تسويه.

وتابع: أنت كذا تقهر الشيطان يعني تخليه يغتاظ منك، داعيا لدحر الشيطان.