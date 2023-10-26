انت الان تتابع على مختلف أنظمة التشغيل.. "إكس" تطلق ميزة المكالمات الصوتية والمرئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 أكتوبر 2023, 6:05 صباحاً

بدأت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا) في إتاحة إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية للمستخدمين. وتلقى الكثير من مستخدمي المنصة إشعارًا بتوفر الميزة الجديدة عند فتح التطبيق في نظاميْ أندرويد وiOS. ويمكن تفعيل ميزة المكالمات الصوتية والمرئية بالذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على خيار الخصوصية والأمان، ثم اختيار الرسائل المباشرة، ثم تفعيل خيار مكالمات الصوت والفيديو عند ظهوره. وتتيح إكس أيضًا التحكم في الحسابات التي يمكنها التواصل معك عبر المكالمات، سواء الأشخاص في جهات الاتصال أو الأشخاص الذين تتابعهم أو أصحاب الحسابات الموثقة. وتتيح "إكس" الميزة الجديدة للمستخدمين على نحو تدريجي، وقد صرّح مالك المنصة إيلون ماسك بأن تلك الميزة لا تزال نسخة أولية؛ مما يعني أنها ستشهد الكثير من التعديلات والتحسينات في الفترة المقبلة. وكان "ماسك" قد صرّح سابقًا بأن ميزة مكالمات الصوت والفيديو في إكس سوف تعمل على مختلف أنظمة التشغيل في الأجهزة المحمولة والحواسيب دون الحاجة إلى تسجيل رقم هاتف.

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