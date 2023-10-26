انت الان تتابع زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب سواحل نيوزيلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 أكتوبر 2023, 6:30 صباحاً

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر كيرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 38.7 كيلومترًا؛ فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي). ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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