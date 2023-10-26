انت الان تتابع قبل أن تفقد السيطرة.. "المرور" تُحَذّر: لا للسرعة العالية عند قيادة المركبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حذّرت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، من زيادة السرعة عند قيادة المركبة؛ مشيرة إلى أن السرعة تُفقد قائد المركبة قدرته على السيطرة.

وأوضحت "المرور"، عبر حسابها على منصة "إكس": "السرعة العالية تُفقدك السيطرة على المركبة أثناء القيادة"، وحثت على الالتزام بالتعليمات، مؤكدة أن "الوقاية أمان".

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