"المالكي" يفتتح مشروع مركز "المواءمة والتكامل" بتجمع الطائف الصحي

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محمد بن مسعود - الدمام - افتتح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالطائف الدكتور طلال عبدالله المالكي، مشروع مركز المواءمة والتكامل بمقر إدارة التجمع، بحضور نواب الرئيس والقيادات، وتم استعراض المؤشرات التي ستكون بشكل أسبوعي على مستوى قيادات التجمع.

ويعتبر المركز أحد المشاريع التي تُمَكّن العاملين بالتجمع الصحي بالطائف، من تقديم خدمات متخصصة في الوقت المناسب لمقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى إدارة المعلومات ودعم اتخاذ القرار والتخطيط والتنسيق لإدارة الأنشطة السريرية وغير السريرية ورقمنة الخدمات.

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