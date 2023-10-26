تراند اليوم : بالفيديو: مختص عقاري يكشف أسباب ركود السوق العقاري في المملكة.. ويوضح الإشكالية التي تواجهه

صحيفة الخليج 365: كشف المختص والمهتم العقاري مطر الشمري، عن أسباب ركود السوق العقاري في المملكة.

وقال الشمري خلال لقائه ببرنامج "الشارع السعودي": أسعار السوق العقاري تعتمد على العرض والطلب، ولكن يوجد معايير تتعلق باعتماده على السيولة "القروض".

وأضاف: ارتفاع سعر الفائدة الفيدرالي أثر على السوق السعودي، مشيرا: بعض الناس يشتري الحد الأعلى كمبلغ تمويل وأيضاً قيمة العقار.

وأكمل: لدينا إشكالية أن أغلب المطورين "أفراد" وهم ليس عندهم أي ضغوط للبيع بأسعار منخفضة، لافتا: السوق العقاري يوجد به ركود منذ فترة ولكن الأسعار لم تنخفض.