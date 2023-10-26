تراند اليوم : تصريح مفاجئ من إسرائيل بعد الهجوم البري على غزة

صحيفة الخليج 365: وافقت إسرائيل على تأجيل تنفيذ الهجوم البري الشامل على قطاع غزة في الوقت الحالي.

الدفاعات الصاروخية

ووفق تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن موافقة إسرائيل سببها "منح الولايات المتحدة الوقت الكافي لتتمكن من إرسال الدفاعات الصاروخية إلى المنطقة".

توغل بري

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ عملية توغل بري محددة الهدف شمالي قطاع غزة، ليل الأربعاء، استخدم فيها الدبابات.

عملية محددة

وأشار المتحدث العسكري في بيان، إلى أن "الجيش نفذ خلال الليل عملية محددة الهدف بدبابات في شمال قطاع غزة، في إطار تحضيراته للمراحل المقبلة من القتال"، موضحا أن "الجنود خرجوا من المنطقة عند انتهاء العملية".