شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يتابع أعمال توسعة المطار الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعـود بن طلال بن بدر ، محافظ الأحساء اجتماعًا أقيم لمتابعة مشروع تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي. واطلع سموّه خلال الاجتماع على سير أعمال المشروع، وأبرز تطوراته، ومراحل التنفيذ بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وأشاد سمو محافظ الأحساء بما يشهده العمل من تطور، حاثا الجميع على استمرار العمل بنفس الكفاءة وبروح فريق العمل الحريص على اكتمال هذا المشروع التنموي الهام.

حضر الاجتماع رئيس شركة مطارات الدمام المهندس محمد بـن علي الحسني، كما ضم عددًا من قادة القطاعات الحكومية والأمنية والقطاع الخاص.