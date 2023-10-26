شكرا لقرائتكم خبر عن "المسعف الصغير".. برنامج لتدريب الأطفال على أساسيات الإسعافات الأولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم فريق "مسعفون بلا حدود" التطوعي، برنامجًا تدريبيًا للإسعافات الأولية في الهيئة الملكية بالجبيل. لفئة أطفال بأعمار تتراوح بين 8-12 عامًا. ضمن برنامج بعنوان "المسعف الصغير".

واستهدف البرنامج رفع الوعي بأهمية الإسعافات الأولية وحسن التصرف في الحالات الطارئة عند الحاجة إلى إسعاف الآخرين. وقدم البرنامج قائد الفريق حسين الفتيل وعضو فريق مسعفون المدربة إيمان المهنا، بالشرح والتدريب العملي على الدمى.

موضوعات البرنامج

وتناول البرنامج شرح عدة مواضيع متنوعة، تضمنت التعامل مع مهارات النزيف الشديد والاختناق والإنعاش القلبي الرئوي وكذلك الحروق ودرجاتها ووضعية الإفاقة. ولقي البرنامج تفاعلًا من الأطفال وأسرهم، مؤكدين على أهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ حياة الآخرين.

من جهتها أكدت مشرفة برامج مركز المعرفة والإبداع بالهيئة الملكية بالجبيل، وضحى الشمري، على ضرورة توعية الأطفال بالإسعافات الأولية، وكيفية التصرف في المواقف الطارئة، مشيرة إلى حرص الهيئة الملكية بالجبيل على أمور السلامة في كل النواحي، وشكرت فريق مسعفون بلا حدود التطوعي على تقديمهم الكم المهم من المعلومات، مؤكده على أن هذه المعلومات بلا شك ستسهم في إنقاذ حياة أشخاص آخرين.