شكرا لقرائتكم خبر عن الممكلة ترحب بإستئناف المحادثات بين ممثلي "القوات المسلحة السودانية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترحب المملكة العربية السعودية باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة، بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع ممثل مشترك لكل من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد).

إعلان جدة 2023

وفي هذا الإطار تحث المملكة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على استئناف ما تم الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة "الالتزام بحماية المدنيين في لسودان" بتاريخ 11 مايو 2023. وعلى اتفاق وقف إطلاق لنار قصير الأمد الموقع من الطرفين في مدينة جدة بتاريخ 20 مايو 2023.

وتؤكد المملكة حرصها على وحدة الصف وأهمية تغليب الحكمة ووقف الصراع لحقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، ودعمًا لانتهاء هذه الأزمة وخروج السودان منها وصولًا إلى إتفاق سياسي يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.