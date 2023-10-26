شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يدعو إلى المحافظة على الجاهزية العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، إلى تسخير جميع الجهود للمحافظة على الجاهزية العسكرية، مؤكدًا أولوية تذليل جميع العقبات لتحقيق أهداف الوزارة في توطين الإنفاق العسكري للإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية.

جاء ذلك في اجتماع وزير الحرس الوطني مساء الأربعاء، مع رئيس الجهاز العسكري اللواء الركن د. محمد بن زيد القحطاني والقادة العسكريين بالوزارة، وذلك بمكتبه في مقر الوزارة.

سير الأعمال في الجهاز العسكري

واطلع الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز خلال الاجتماع، على التقرير الربعي لسير الأعمال في الجهاز العسكري، وتقرير الجاهزية العسكرية لوحدات الوزارة، واستعراض تقرير مستجدات الأعمال الخاصة بجهود التوطين.

وحضر الاجتماع كل من نائب وزير الحرس الوطني عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني د. مشعل بن فواز المسعد، ومدير عام مكتب وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا.