شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض صامتة تنذر بمرض الكبد الدهني.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد مرض الكبد الدهني، حالة تتميز بتراكم الدهون في خلايا الكبد، حيث أنه مصدر قلق صحي عالمي متزايد، كما أن النوعان الأساسيان من مرض الكبد الدهني هما مرض الكبد الدهني الكحولي، ويعتبر ناجم عن الإفراط في استهلاك الكحول، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهو أكثر انتشارًا ولا علاقة له بتناول الكحول.

أعراض الكبد الدهني

ووفقًا لما نشر في موقع تايمز أوف إنديا، أن أحد الجوانب المثيرة للقلق في هذه الحالة هو تطورها الصامت، فقد يصاب الكثير من الأفراد بالكبد الدهني دون أن تظهر عليهم أعراض ملحوظة، خاصة في المراحل المبكرة، ومن المهم معرفة علامات الإصابة حتى يسهل اكتشافها مبكرًا وإدارتها، وفيما يلي بعض الأعراض.

التعب غير المبرر والمستمر هو علامة مبكرة شائعة للكبد الدهني، حيث يلعب الكبد دورًا حاسمًا في عملية التمثيل الغذائي، وقد يؤدي ضعفه إلى نقص الطاقة وزيادة التعب.

فقدان أو زيادة الوزن غير المبررة، يمكن أن يؤدي الكبد الدهني إلى فقدان أو زيادة الوزن غير المبررة، مما تؤدي هذه الحالة إلى تعطيل عمليات التمثيل الغذائي.

انزعاج في البطن، يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالكبد الدهني من انزعاج خفيف أو ألم خفيف في الجانب العلوي الأيمن من البطن، وهو ما قد يكون مؤشرًا على الكبد الدهني.



البول الداكن والبراز الشاحب، في المراحل المتقدمة من مرض الكبد، يمكن أن تحدث تغيرات في لون البول والبراز، وقد يشير البول الداكن إلى زيادة مستويات البيليروبين، في حين أن البراز الشاحب يمكن أن يشير إلى مشاكل في وظائف الكبد.

اليرقان، ويصاب الأشخاص المصابين بالكبد الدهني باليرقان، الذي يتميز باصفرار الجلد وبياض العينين، ويعد اليرقان علامة على وجود خلل كبير في وظائف الكبد وغالبًا ما يظهر في المراحل المتأخرة من مرض الكبد.