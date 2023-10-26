شكرا لقرائتكم خبر عن علاج ألم البطن.. أفضل مشروبات لعلاج وجع المعدة والقولون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر علاج ألم البطن من الموضوعات الصحية التي يتم البحث عنها من حين لآخر، حيث إن الأشخاص من الرجال والنساء بمختلف أعمارهم وكذلك الأطفال معرضون بشكل دائم للإصابة بألم البطن، والتي يمكن أن يكون لأسباب بسيطة مثل حدوث التهاب مفاجئ في جدار المعدة، وربما يكون السبب وراء البحث عن علاج ألم البطن معقدًا، ومنها التهاب الزائدة الدودية أو تعرض المعدة للنزيف الداخلي، وتلك الحالات يكون علاج ألم البطن فيها هو التدخل الجراحي، لهذا يهتم الملايين بالاطلاع على علاج ألم البطن ومعرفة المشروبات التي من شأنها تقليل وجع البطن.

ويقدم القاهرة 24، كافة الأخبار والمعلومات التي تهم المتابعين في مختلف المجالات، لذا نعرض لكم فيما يلي، طريقة علاج ألم البطن في المنزل، وأفضل مشروبات لعلاج وجع البطن.

علاج ألم البطن في المنزل

يتضمن علاج ألم البطن في المنزل غالبًا مجموعة من المشروبات أو العادات الصحية الأخرى التي تعمل على تخفيف آلام المعدة والقولون، وذلك بالنسبة للحالات البسيطة التي لا تتطلب استشارة الطبيب، فالنساء على سبيل المثال يشعرن بألم البطن في الفترة ما قبل وأثناء الحيض، ويكون العلاج المثالي خلال هذا التوقيت هو تناول مشروبات ساخنة أو وضع كمادات دافئة على منطقة ألم البطن، أما الأطفال يعانون من ألم البطن عند التعرض لأحد الفيروسات أو الإنفلونزا، ويكون تناول دواء لتقليل ألم المغص علاج مناسب لهم، ويمكن معرفة طريقة علاج ألم البطن في المنزل، عبر هذه النقاط.

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علاج ألم البطن في المنزل

علاج ألم البطن

تدليك البطن برفق.

استخدام الإربة الساخنة على منطقة ألم البطن لتخفيف المغص والآلام الناتجة عنه.

أخذ بعض مسكنات الألم المتعارف عليها ولا تحتاج استشارة الطبيب مثل الباراسيتامول.

تناول مشروبات مثل الشمر أو القرفة لعلاج تقلصات وألم البطن.

شرب كميات كبيرة من الماء، لجعل البطن رطبة.

تقليل نسبة الملح والدهون في الطعام.

علاج ألم البطن

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مشروبات لعلاج وجع البطن

تعد مشروبات لعلاج وجع البطن طريقة فعالة ومجربة في علاج ألم البطن، إذ أن كثير منها يعمل بمثابة المسكنات الطبيعية مما يخفف من آلام المعدة والقولون، أو ما يعرف بين الأشخاص بـ علاج وجع البطن، وأبرز تلك المشروبات يكون النعناع والزنجبيل والبابونج، لكونها تساعد في هضم الطعام ومحاربة البكتيريا الضارة في المعدة، لذا نقدم لكم فيما يلي، مشروبات لعلاج وجع البطن.

الشمر.

البابونج.

النعناع.

الشاي الأخضر.

القرفة.

الزنجبيل.

الريحان.

الشعير.

الشاي الأسود.

عصير التفاح.