خلال الربع الثاني.. 6.2 مليارات ريال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية، 6.2 مليارات ريال (1.65 مليار دولار) خلال الربع الثاني من 2023.

وبيّنت وزارة الاقتصاد في تقريرها الربعي، أن التدفقات تراجعت 21.2% على أساس سنوي.

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