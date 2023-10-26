انت الان تتابع الأولى بالمنطقة والشرق الأوسط.. "تخصصي العيون" يُجري عملية زراعة دقيقة لبطانة القرنية الداخلية الرقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 أكتوبر 2023, 7:59 صباحاً

تَمَكّن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، من إجراء أول عملية زراعة دقيقة لبطانة القرنية الداخلية الرقيقة بتقنية "Endo in Transplant ready DMEK" في الشرق الأوسط والمنطقة، وقبل الإطلاق الرسمي للتقنية في مؤتمر الأكاديمية الأمريكية لطب العيون. وأكد الدكتور محمد المطلق رئيس بنك العيون في مستشفى الملك خالد التخصصي على نجاح العملية؛ مشيرًا إلى أن المستشفى يُعد مرجعًا مهمًّا في زراعة القرنية بكافة أنواعها، وأن هذه العملية تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والمنطقة، نتيجة التعاون المثمر بين مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وبين معهد "lions world vision". وبيّن المطلق أن بطانة القرنية الداخلية الرقيقة تُعَد طبقة حساسة ورقيقة جدًّا يتم الحصول عليها من المتبرعين المسجلين بعد الوفاة، وتسهم هذه التبرعات في إعادة البصر لكثير من مرضى القرنية.

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