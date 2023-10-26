قرارٌ يخص اليوم.. تحويل مدارس العاصمة المقدسة الليلية والمسائية لمنصة "مدرستي"

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محمد بن مسعود - الدمام - قرر "تعليم مكة"، تحويل الدراسة المسائية والليلية إلى منصة "مدرستي" اليوم الخميس؛ وذلك في جميع مدارس العاصمة المقدسة.

وأوضح تعليم المنطقة، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تَقرر تحويل الدراسة عبر منصة "مدرستي" لهذا اليوم الخميس 11/ 4/ 1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة.

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