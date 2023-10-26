انت الان تتابع "أمانة جدة" تتلف 112 طنًّا من منتجات التبغ المصنّعة بمواد منتهية الصلاحية بمستودع بالخمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 أكتوبر 2023, 8:10 صباحاً

نجحت حملة مشتركة في أمانة محافظة جدة، في مصادرة وإتلاف ما يقارب 112 طنًّا من منتجات التبغ المصنّعة بمواد منتهية الصلاحية. وتمكنت الفِرَق الرقابية من رصد موقع بمنطقة "الخمرة" لتصنيع وتخزين منتجات "التبغ" باستخدام مواد منتهية الصلاحية، من علامات تجارية مختلفة، كما لاحظت الفِرَق سوء التخزين في المستودع، وافتقاره إلى الضوابط والاشتراطات الصحية الضرورية. وأشارت الأمانة إلى أنه تم إتلاف ما تم ضبطه من منتجات وفق الإجراءات المتبعة بالإضافة إلى مخالفة المستودع. يأتي ذلك استمرارًا لحملات الأمانة في رصد ومعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري. وأكدت أمانة جدة، استمرارية أعمال الرقابة على جميع المواقع في المحافظة؛ لرصد المخالفات التي تشكّل خطرًا على صحة وسلامة السكان، كما دعت إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

كانت هذه تفاصيل خبر "أمانة جدة" تتلف 112 طنًّا من منتجات التبغ المصنّعة بمواد منتهية الصلاحية بمستودع بالخمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.