انت الان تتابع "سدايا" تطلق الهوية الجديدة لـ"توكلنا".. و"الوقيت": أكثر من 31 مليون مستخدم للتطبيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 أكتوبر 2023, 8:32 صباحاً

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الهوية الجديدة لتطبيق "توكلنا"، التي تهدف لتسريع الاستفادة من الخدمات الحكومية من خلال خدمات جديدة أضيفت للتطبيق. وأكد مدير مركز المعلومات الوطني عصام الوقيت، أن أكثر من 31 مليون مستخدم في تطبيق "توكلنا"، ولدينا أكثر من 240 خدمة. وأضاف: جرى إرسال ما يزيد على مليار ونصف رسالة للمستفيدين من "توكلنا". وأفاد مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة "توكلنا"، صالح المصيباح، بأن التطبيق مرتبط بأكثر من 50 جهة حكومية، ويقدم أكثر من 200 خدمة لملايين المستفيدين؛ مؤكدًا أن إعادة تصميم التطبيق بهويته الجديدة، جاءت بعد دراسة سلوك المستخدمين التي أوضحت أنهم يركزون على 3 مجالات رئيسية أولها مجال الاتصال.

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