الذهب يرتفع في المعاملات الفورية إلى 1986 دولار للأوقية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 أكتوبر 2023, 8:35 صباحاً

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع استمرار قلق المستثمرين حيال الصراع في الشرق الأوسط، وصمد المعدن الأصفر الذي يعد ملاذاً آمناً على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. وبحلول الساعة (03:48) بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1986.79 دولار للأوقية "الأونصة". كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1997.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 22.93 دولار للأوقية. فيما نزل البلاتين 0.4 في المائة إلى 899.50 دولار وتراجع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1124.80 دولار.

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