انت الان تتابع تحذير من "نقاء لمكافحة التدخين".. أول أكسيد الكربون المرتفع يعوق التروية الدموية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت عيادات نقاء لمكافحة التدخين من تأثير غاز أول أكسيد الكربون المرتفع في الدم عند المدخنين، منبهة إلى أن الصحة أمانة يجب الحفاظ عليها.

وتحت وسم #تنفس_بنقاء، أوضحت، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن غاز أول أكسيد الكربون المرتفع في الدم عند المدخنين يؤدي إلى إعاقة التروية الدموية.

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