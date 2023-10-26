رئيس البرلمان العربي يدين الصمت الدولي تجاه جرائم "إسرائيل" في قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 أكتوبر 2023, 8:49 صباحاً

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، حالة الصمت الدولي تجاه الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفاً هذا الصمت بأنه وصمة عار على جبين المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي أمام الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تستضيفها مدينة لواندا بجمهورية أنغولا. وحذر "العسومي" في كلمته التي وزعها البرلمان العربي اليوم، من أن تجاهل المجتمع الدولي للجرائم والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ودعم بعض الدول لها بشكل أعمى، يدفع إلى دمار المنطقة بالكامل. وطالب رئيس البرلمان العربي، الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بإصدار نداء عاجل للوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار الجائر عن قطاع غزة، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم الإرهابية بحق المدنيين، ومحاسبة مرتكبيها كمجرمي حرب. وجدد "العسومي" التأكيد على أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يظل مرهوناً بضمان حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية يقوم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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