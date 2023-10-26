تراند اليوم : قائد الحرس الثوري يهدد : إذا شن الجيش الإسرائيلي هجوم بري على غزة سيدفن فيها

صحيفة الخليج 365 : حذر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي اليوم الخميس الجيش الإسرائيلي من شن هجوم بري على قطاع غزة، قائلا إنه إذا فعل "فسيُدفن فيها".

وأضاف قائلا إن " الأميركيين سيحترقون بالنار التي أشعلوها" في المنطقة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وكان نائب قائد الحرس الثوري، علي فدوي هدد بدوره قبل أيام بـ "ضرب صواريخ نحو حيفا، إذا لزم الأمر"، وفق تعبيره. وقال حينها "إذا اجتاحت إسرائيل غزة فإن محور المقاومة سيرد"، في إشارة إلى الفصائل الفلسطينية وغيرها من المجموعات العسكرية المدعومة إيرانيا في المنطقة.