تراند اليوم : تعليق جديد من وزير داخلية فرنسا بشأن علاقة "بنزيمة" بالإخوان

صحيفة الخليج 365: دافع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن رأيه بأن كريم بنزيمة "له صلات بتنظيم الإخوان".

وقال دارمانان إن بنزيمة لديه "مسؤولية مجتمعية غير عادية"، مشيرا: "قد تتساءل عن سبب رد فعل وزير الداخلية على تغريدة لاعب كرة قدم، لكن عندما يمس 20 مليون شخص أعتقد أن دوري هو إدانة ذلك".

وتابع الوزير الفرنسي: "لأنه يمكنك أن تسأل ماذا يفعل لاعب كرة قدم عندما يغرد عن رأي سياسي، وعندما يفعل ذلك فإنه يفعل ذلك بطريقة انتقائية، وأعتقد شخصيا أن ذلك يخفي شيئا ما، وعدم رؤيته هو أمر ساذج".

الجدير بالذكر أن بنزيمة أعلن دعمه لسكان غزة أثناء القصف الإسرائيلي لها، في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر الجاري.