تراند اليوم : أول تعليق من الرئيس المصري على التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة

صحيفة الخليج 365 : علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة،مؤكدا خطورة هذه الخطوة، والخسائر الكبيرة المترتبة عليها في صفوف المدنيين.

وأوضح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في القاهرة، أمس الأربعاء، أن الجهود الآن تتجه إلى وقف نزيف الدماء وليس إراقة المزيد منها، خاصة بعد وصول عدد الضحايا من الفلسطينيين إلى أكثر 6 آلاف.

وشدد الرئيس المصري خلال تفقده إجراءات تفتيش الحرب في الفرقة الرابعة المدرعة المصرية الأربعاء في السويس، على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، والتحرك لتنفيذ مقترح حل الدولتين، بما سيحمي الأمن الفلسطيني والإسرائيلي على السواء.