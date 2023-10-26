تراند اليوم : الكشف عن هوية المشتبه به في ارتكاب واقعة قتل 22 شخصاً وإصابة العشرات في إطلاق نار بأمريكا .. وأبرز المعلومات عنه

صحيفة الخليج 365: كشفت السلطات الأمريكية اسم وصورة المشتبه به، في ارتكاب واقعة قتل 22 شخصاً في عمليات إطلاق نار عشوائية بمدينة لويستون بولاية مين في شمال الولايات المتّحدة.

وتبين أن مطلق النار الذي وصف بالخطير، يدعى روبرت كارد، وهو مدرب أسلحة نارية في احتياطي الجيش الأميركي.

ووفقا لسلطات إنفاذ القانون، عانى كارد مؤخراً من مشكلات تتعلق بالصحة العقلية، بما في ذلك سماع أصوات وتهديدات بإطلاق النار على قاعدة الحرس الوطني في ساكو بولاية ميشيغن.

وأودع في مصحة عقلية لمدة أسبوعين خلال صيف 2023، ليتم في ما بعد إطلاق سراحه.

تحاول شرطة الولاية تحديد مكان كارد الذي فر بعدما نشر الرعب في مطعمين بالمدينة.

يذكر أن 22 شخصاً على الأقلّ قتلوا ليل الأربعاء الخميس، فيما أصيب "عدد أكبر بكثير" بجروح برصاص المسلّح في موقعين مختلفين في مدينة لويستون، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي لشبكة "سي إن إن".