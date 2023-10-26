تراند اليوم : الجوازات تعلن فتح التقديم على الوظائف العسكرية للرجال على رتبة جندي .. وتكشف الشروط وموعد التقديم

صحيفة الخليج 365 : أعلنت المديرية العامة للجوازات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات (رجال) على رتبة (جندي).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

3- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

4- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية .

5- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول .

6- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية .

موعد وطريقة التقديم:

يبدأ التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/04/13هـ الموافق 2023/10/28م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/04/18هـ الموافق 2023/11/02م، من خلال الرابط التالي:

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