شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. ضبط مستودعاً لتصنيع وبيع التبغ منتهية الصلاحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة، مستودعاً لتصنيع وبيع التبغ منتهية الصلاحية بمنطقة الخمرة.

وأوضحت الأمانة أن ذلك جاء ضمن حملة مشتركة أسفرت عن مصادرة ما يقارب من 112 طنًا من منتجات التبغ من علامات تجارية مختلفة، كما لوحظ سوء التخزين المتبع في المستودع، وافتقاره إلى الضوابط والاشتراطات الصحية الضرورية.

وأضافت الأمانة أنه تم إتلاف ما تم ضبطه من منتجات وفق الإجراءات المتبعة، بالإضافة إلى مخالفة الموقع.

وقالت تأتي هذه الضبطية في إطار جهود أمانة جدة المتواصلة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، وحماية صحة وسلامة السكان من المخاطر الناجمة عن تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

وأكدت الأمانة على استمرارية أعمال الرقابة على جميع المواقع في المحافظة لرصد مخالفات المخالفات التي تشكل خطراً على صحة وسلامة السكان، ودعت إلى الإبلاغ عن مخالفات أو ملاحظات من خلال المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.