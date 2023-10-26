شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تُدشّن مرحلة جديدة.. 31 مليون مستخدم و241 خدمة ب7 لغات عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الهوية الجديدة لتطبيق "توكلنا" والخدمات المقدمة للجهات والأفراد بالمملكة.

وقالت "سدايا" خلال الحفل الكبير الذي أقيم اليوم الخميس في الرياض بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص: ”في إطار توجهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - الرامية إلى تسخير التقنيات المتطورة وتكامل الجهود ضمن التحول الرقمي، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، نسعى إلى أن يكون "توكلنا" في نسخته الجديدة تطبيقاً وطنياً للجميع“.

خدمات "توكلنا" الجديدة

بهذه المناسبة، دشنت حملة وطنية للتعريف بهوية وخدمات "توكلنا" الجديدة المخصصة للجهات والأفراد من مواطنين ومقيمين وزائرين بهدف استفادتهم من الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية، لافتة إلى أن الحملة الوطنية تهدف إلى إبراز الهوية الجديدة لـ "توكلنا" والخدمات التي يقدمها بما يلبي احتياجات المستخدمين وإثراء تجربتهم، وتأكيد جهود "سدايا" في دعم الجهات الحكومية وتمكينها رقمياً من خلال تسهيل الوصول إلى خدماتها الإلكترونية عبر "توكلنا"، إضافة إلى التأكيد على أن "توكلنا" في نسخته الجديدة هو تطبيق وطني للجميع يضم أكثر من 241 خدمة يستفيد منها الأفراد والجهات، عبر 50 شراكة استراتيجية مع القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن هذه النسخة الجديدة من التطبيق تجسد أحد المنتجات الرقمية المتقدمة لمنظومة توكلنا التي تتبناها "سدايا" في إطار ما تحظى به من دعم وتوجيه من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لتضطلع بدورها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

تطبيق وطني للجميع

كما يعزز "توكلنا" من تحسين الخصوصية والشفافية من خلال تطبيق وطني للجميع يتمتع بموثوقية عالية تطبق أفضل المعايير العالمية في إجراءات الحماية والأمن السيبراني، ويسهم في تسهيل وتسريع الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين مع رفع الكفاءة وخفض التكاليف وتحقيق الاستدامة والاستمرار في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية بلغ اجمالي عدد المستخدمين المسجلين في "توكلنا" 31 مليون مستخدم، للاستفادة من 241 خدمة تقدم عبر 7 لغات عالمية حية، فيما بلغ عدد الدول التي يستخدم فيها التطبيق 77 دولة حول العالم.

كما حصل "توكلنا" على 5 جوائز وطنية وإقليمية ودولية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.