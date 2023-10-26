حملات على المنشآت الغذائية

بدأت الجهات الرقابية بمنطقة جازان، ممثلة في أمانة المنطقة وفرع وزارة التجارة بجازان وفرع هيئة الغذاء والدواء بالمنطقة الجنوبية، حملات تفتيشية مشتركة على منافذ البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية في عموم محافظات المنطقة، للتحقق من التزام المنشآت والمنتجات بنظام الغذاء ولائحته التنفيذية وتطبيقها لاشتراطات التراخيص طبقًا لنوع النشاط وتصحيح حالة المخالف منها.

وتشمل الجولات التأكد من الضوابط الخاصة بتداول جميع أشكال المواد الغذائية، واستيفاء جميع الاشتراطات ومطابقتها للمواصفات المقررة، وأن تكون جميع المواد والمنتجات آمنة وصحية، مع التأكد من المرافق الموجودة بتلك المنشآت وتطبيق لوائح الاشتراطات المتعلقة بالنشاط التجاري.

وسوف تستمر الحملة في أعمالها الرقابية والتفتيشية خلال الفترة القادمة لرفع نسبة التزام المنتجات وامتثال المنشآت بمحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.