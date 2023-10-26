حملات على المنشآت الغذائية

وتشمل الجولات التأكد من الضوابط الخاصة بتداول جميع أشكال المواد الغذائية، واستيفاء جميع الاشتراطات ومطابقتها للمواصفات المقررة، وأن تكون جميع المواد والمنتجات آمنة وصحية، مع التأكد من المرافق الموجودة بتلك المنشآت وتطبيق لوائح الاشتراطات المتعلقة بالنشاط التجاري.
وسوف تستمر الحملة في أعمالها الرقابية والتفتيشية خلال الفترة القادمة لرفع نسبة التزام المنتجات وامتثال المنشآت بمحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.
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