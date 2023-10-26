"لقاء الصحة النفسية حق إنساني عالمي" يجمع خبراء ومتخصصين في المجال

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حضر اللقاء مجموعة من الأطباء النفسيين ومرضى التصلب المتعدد وغيرهم من المهتمين بالصحة النفسية.
تحدث المشاركون في اللقاء عن أهمية زيادة الوعي بالصحة النفسية وتقديم الدعم اللازم للأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية. كما سُلط الضوء على أهمية تعزيز الوعي بالاضطرابات النفسية الشائعة مثل الاكتئاب والقلق، وتوفير الموارد اللازمة لمساعدة الأفراد في التعامل معها.
أضافة إلى موضوع التشخيص والعلاج في مجال الصحة النفسية، وتبادل الخبرات في استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في علاج الاضطرابات النفسية. تم مناقشة أهمية توفير الرعاية النفسية المناسبة والوصول إليها للأفراد المحتاجين في المجتمع.
وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون على أهمية العمل المشترك بين الجهات المعنية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الصحة النفسية في المجتمع.
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