التخصصي يجري زراعة دقيقة لبطانة القرنية الداخلية بتقنية Endo in

وبين رئيس بنك العيون في المستشفى الدكتور محمد المطلق أن المستشفى يُعد مرجعاً مهماً في زراعة القرنية بكافة أنواعها، مشيراً إلى أن هذه العملية الأولى من نوعها بالشرق الأوسط والمنطقة نتيجة التعاون المثمر بين مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومعهد "lions world vision ".
وأفاد المطلق أن بطانة القرنية الداخلية الرقيقة تعد طبقة حساسة ورقيقة جداً يتم الحصول عليها من المتبرعين المسجلين بعد الوفاه وتُسهم هذه التبرعات في إعادة البصر لكثير من مرضى القرنية.
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