التخصصي يجري زراعة دقيقة لبطانة القرنية الداخلية بتقنية Endo in

نجح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في إجراء أول عملية زراعة دقيقة لبطانة القرنية الداخلية الرقيقة بتقنية " Transplant ready DMEK Endo in" ، في الشرق الأوسط وقبل الإطلاق الرسمي للتقنية في مؤتمر الأكاديمية الأمريكية لطب العيون.

وبين رئيس بنك العيون في المستشفى الدكتور محمد المطلق أن المستشفى يُعد مرجعاً مهماً في زراعة القرنية بكافة أنواعها، مشيراً إلى أن هذه العملية الأولى من نوعها بالشرق الأوسط والمنطقة نتيجة التعاون المثمر بين مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومعهد "lions world vision ".

وأفاد المطلق أن بطانة القرنية الداخلية الرقيقة تعد طبقة حساسة ورقيقة جداً يتم الحصول عليها من المتبرعين المسجلين بعد الوفاه وتُسهم هذه التبرعات في إعادة البصر لكثير من مرضى القرنية.