وزير الداخلية يتابع سير العمل في مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 في الشرقية

تابع وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، سير العمل في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية.

واطلع الأمير خلال الزيارة على الخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها المركز للمواطنين والمقيمين والزوار بالمنطقة عبر رقم الطوارئ الموحد (911)، كما اطلع على أحدث التقنيات المستخدمة بالمركز لتلقي البلاغات بعدة لغات والاستجابة لها بما تقتضيه خلال زمن قياسي، ومتابعتها حتى استكمال الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

واستمع وزير الداخلية إلى شرح مفصل عن أنظمة تحليل البيانات وكاميرات المراقبة التي تنقل الحالة المباشرة للطرق الرئيسية والميادين الحيوية، بالإضافة إلى الأدوار التي تشارك فيها الجهات الأمنية والحكومية بالمركز ضمن منظومة العمل الموحدة ووفق أحدث الممارسات العالمية.

ودشن الأمير عبد العزيز بن سعود خلال زيارته عدداً من الخدمات التقنية في المركز التي من شأنها الإسهام في تحقيق رؤية مشروع مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) ليكون الأول عالميًا في مؤشر زمن الاستجابة للحالات الطارئة، وتمكين الفرق الميدانية من الوصول السريع والفعال لطالبي الخدمة.

يذكر أن مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، تعد أحد أهم مشروعات مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتعمل وفق منظومة اتصال أمنية متكاملة.