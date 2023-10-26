هيئة الزكاة تكشف عن مشروع جديد لإعادة تنظيم ضريبة الدخل قبل إقرارها بصيغتها النهائية

تعتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إعداد مشروع جديد لإعادة تنظيم ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، وبما يعزز من جاذبية الاستثمارات الأجنبية.

وطرحت الهيئة مسودة النظام الجديد على المهتمين قبل إقرارها بصيغتها النهائية.

من يخضع للضريبة؟

وفقًا للمسودة الجديدة، سيخضع للضريبة بنسبة 20% الشخص الاعتباري المقيم بالمملكة عن الحصص أو الوحدات التي يكون مالكها الفعلي شخصاً غير سعودي، سواء كانت مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، والشخص الذي يمارس نشاط الاستثمار في الغاز الطبيعي أو إنتاج الزيت أو المواد الهيدروكربونية أو كليهما، والشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها، والشخص غير المقيم الذي يُحقق دخلًا من مصدر في المملكة دون أن يكون له منشأة دائمة فيها، والشخص الطبيعي غير السعودي المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة بشكل مستقل ومنتظم.

إنتاج الزيت

وتكون نسبة الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية وفقاً للنسب المحددة في المادة «السادسة والثلاثون» من النظام.

الإعفاءات

تعفى من الضريبة المكاسب والأرباح المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية في المملكة، وكذلك الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية المعتمدة خارج المملكة إذا كانت متداولة أيضاً في السوق المالية في المملكة، وبصرف النظر عما إذا كان التخلص قد نُفذ من خلال السوق المالية في المملكة أو خارجها أو من خلال أي وسيلة أخرى.

كما تعفى من الضريبة توزيعات الأرباح والدخل من مطالبات الدين والأرباح الرأسمالية الناتجة من التصرف في الأسهم أو الحصص والمتحققة من مصدر في المملكة التي تحصل عليها حكومة دولة أخرى أو أجهزتها أو الكيانات التابعة لها والمملوكة لها بالكامل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، شريطة تحقق المعاملة بالمثل وفي قدرها.

الضريبة على الشخص الاعتباري

تُفرض الضريبة على الشخص الاعتباري وليس على الشركاء، ويُعامل الدخل المتحقق والنفقات المتكبدة بالتضامن أو بشكل مشترك.

ويخضع للضريبة إجمالي الدخل للشخص المقيم المتحقق من أي نشاط، بما في ذلك: