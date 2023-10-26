شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعاني من الأنفلونزا.. 3 أطعمة لها مفعول السحر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

مع بداية الخريف وتغير الفصول يصاب العديد من الأشخاص بنزلات البرد والأنفلونزا.

ويميل الكثير من الأشخاص إلى تناول الأطعمة والمشروبات الطبيعية لتخفيف أعراض البرد والأنفلونزا.

وإليكم بعض الطرق الطبيعية

العسل

يحتوي العسل على بعض الخصائص المضادة للبكتيريا

وقد يحفز العسل أيضًا جهاز المناعة

بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعد العسل في قمع السعال عند الأطفال، ومع ذلك ، لا ينبغي إعطاؤه للأطفال دون سن 12 شهرًا نظرًا لخطر التلوث بالبكتيريا المسببة للتسمم الغذائي

- الزنجبيل

يشتهر بآثاره المضادة للغثيان، لقد ثبت أنه يخفف بشكل فعال من الغثيان المرتبط بالحمل أو المصاحبة للانفلونزا

لذلك إذا كنت تشعر بالغثيان أو التقيؤ ، فإن الزنجبيل هو أحد أفضل العلاجات الطبيعية المتاحة للتخفيف من هذه الأعراض.

- الموز

يعتبر الموز غذاءً رائعًا لتناوله عندما تكون مريضًا.

كما ان الموز غني بالعناصر الغذائية والكربوهيدرات سريعة المفعول.

و الألياف القابلة للذوبان التي يحتوي عليها. تصبح الألياف القابلة للذوبان

التي تساعد في تخفيف الاسهال الذي قد يكون احد اعراض الانفلونزا للبعض

- الزبادي

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك النافع ، وهي سلالات من البكتيريا يمكن أن تستوطن أمعائك وتوفر فوائد صحية.

يمكن أن تساعد البروبيوتيك الأطفال والبالغين بتخفيف فرص الاصابة بنزلات البرد ، والشفاء بشكل أسرع عند المرض ، وتناول عدد أقل من المضادات الحيوية

وجدت إحدى الدراسات أن المرضى الذين يتناولون البروبيوتيك شعروا بتحسن بمعدل يومين أسرع ، وكانت أعراضهم أقل حدة بنسبة 55٪ تقريبًا