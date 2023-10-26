عبر "أبشر توظيف".. فتح القبول والتسجيل لـ"الجوازات" على رتبة "جندي" للرجال

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم خلال الفترة من يوم السبت 13/ 4/ 1445هـ حتى يوم الخميس 18/ 4/ 1445هـ، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa.

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