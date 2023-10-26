خادم الحرمين يُصدِر أمرًا ملكيًا بتعيين 21 قاضيًا بديوان المظالم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 أكتوبر 2023, 10:09 صباحاً

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بتعيين 21 قاضيًا بديوان المظالم. صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف. وأوضح أن الأمر الملكي الكريم تضمّن تعيين 4 قضاة على درجة (قاضي / ب) و17 قاضيًا على درجة (ملازم قضائي). وأكد الدكتور "اليوسف" أن هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة -أيّدها الله- على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وسير العمل به، ويحقق الجودة والكفاءة في جميع أعماله. وقال: إنَّ ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعيًا لصيانة الحقوق وردّ المظالم.

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