تراند اليوم : تشغيل سخانات ولبس شتوي.. "الحصيني" يكشف عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة والمناطق المعرضة للأمطار

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، العضو المؤسس في لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، تفاصيل حالة الطقس خلال نهاية هذا الأسبوع.

تشغيل السخانات

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس : " بحسب النماذج العددية، متوقعٌ أن تكسر الحرارة الصغرى 20 درجة مئوية فجرًا من نهاية هذا الأسبوع في معظم مدن الوسطى من المملكة وتجبر البعض على تشغيل السخانات".

لبس شتوي وتابع: "الْبسوا ولبّسوا عيالكم شتوي خفيف لمن يبقى في البر أو في المزارع أو الاستراحات بعد منتصف الليل في الأماكن المفتوحة في الشمالية والوسطى وغرب وشمال الشرقية وشرق الغربية، واحرصوا على الأوراد الشرعية".

برودة

وأردف : "أجواء اجازة نهاية هذا الأسبوع من المتوقع -إن شاء الله- انخفاض تدريجي في الحرارة على معظم المناطق خاصة الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية، لتصبح الأجواء من معتدلة إلى مائلة للاعتدال نهارًا، ومن لطيفة إلى مائلة للبرودة فجرًا، وتزداد الأجواء برودة خارج المدن في المناطق المذكورة، وكلما تم الاتجاه إلى الشمال".

أمطار

وأضاف: "الحالة الأولى لوسم ١٤٤٥هـ مستمرة خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع من اليوم الخميس على أجزاء من القصيم والرياض ومكة والمدينة والباحة وعسير وجازان والشرقية والصمان والربع خالي، ولا يستبعد أجزاء من حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك، تمتد إلى الإمارات وسلطنة عمان واليمن والكويت.. والأمطار المتوقعة متفرقة ومتفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، والله أعلم".

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