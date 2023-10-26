تراند اليوم : الجيش الإسرائيلي يكشف عددا جديدا للأسرى الذين تحتجزهم حماس.. وعدد القتلى بين القوات الإسرائيلية

صحيفة الخليج 365: أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد جديد للأسرى الذين تحتجزهم حماس منذ السابع من أكتوبر داخل قطاع غزة.

وقال دانيال هاغاري، متحدث باسم الجيش في إيجاز صحفي اليوم الخميس، إن عدد الأشخاص المؤكد احتجازهم في غزة بلغ 224، مضيفا أن العدد قد يزيد.

كما أعلن أن عدد القتلى بين القوات الإسرائيلية بلغ 309 حتى الآن.

وأوضح أن الجيش نفذ "عملية توغل في غزة، خلال الليل استمرت لساعات عدة ولم تقع في صفوف قواته أي إصابات".

كذلك شدد على أن "تنفيذ عمليات برية بقطاع غزة مستمر، بهدف جمع المعلومات على الأرض، لمعرفة أماكن المختطفين وجمع معلومات استخبارية تقود إليهم"، وفق تعبيره